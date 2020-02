An zwee Matcher op der EM gouf et bis ewell zwou Néierlage fir d'Lëtzebuerger Badminton-Nationalekipp.

Zum Optakt vun der Ekippen-EM am Badminton hu sech d’Lëtzebuerger Hären en Dënschdeg misse kloer 0-5 géint Litauen geschloen ginn. Och am zweete Match géint Holland war net vill fir d'Lëtzebuerger ze huelen, hei stoung et zum Schluss och 0:5. Anescht, wéi nach am Match kéint Litauen, konnten d'Lëtzebuerger dëst Kéier kee Saz fir sech entscheeden.

En Donneschdeg spillen d'Lëtzebuerger dann de leschte Match an der Grupp 6. Hei treffe si op d'Slowakei, déi sech géint Holland 0:5 hu misste geschloe ginn, Litauen awer mat 5:0 klappe konnten.