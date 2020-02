En Donneschdeg war den Optakt vun der Biathlon-WM zu Antholz an Italien.

Déi éischt Goldmedail bei der Biathlon-WM zu Antholz an Italien ass un Norwegen gaangen. D'Marte Olsbu Röiseland, d'Tiril Eckhoff, d'Tarjei Bö an de Johannes Thingnes Bö haten no de 4 Mol 6 Kilometer e Virsprong vu 15 Sekonnen op Italien, déi sech domadder Sëlwer geséchert hunn. Fir d'Iwwerraschung vum Dag huet Tschechien gesuergt. Krcmar a Co. haten e Retard vun 30 Sekonnen.