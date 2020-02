D'Dorothea Wierer huet an hirer Heemecht hir zweet Goldmedail bei de Weltmeeschterschaften am Biathlon gewonnen a kréint sech zur Eenzelweltmeeschterin.

Iwwer 15 Kilometer war d'Italienerin déi Stäerkst. Et war awer eng ganz enk Geschicht, well um Enn hat si just eng knapp Avance vun 2,2 Sekonnen op d'Vanessa Hinz aus Däitschland. Allerdéngs hat d'Wierer um Schéissstand ee Feeler méi wéi d'Vanessa Hinz. Déi drëtt Plaz goung un d'Norwegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. Déi séierst Damm op der Pist war d'Denise Herrmann, allerdéngs huet si ganzer 4 Feeler geschoss a koum domat nëmmen op déi 12. Plaz.