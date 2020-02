De Gewënner konnt sech awer net direkt freeën, nodeem hien duerch d'Zil koum, well wéinst engem Feeler huet hie bis zum Schluss missten zidderen.

49 Minutten 43 Sekonnen an 10 Honnertstel, dat ass d'Resultat vum Fransous Martin Fourcade, dee sech zu Antholz konnt duerchsetzen. Domadder verdrängt hien de Johannes Bö aus Norwegen (+57 Sekonnen) an den Dominik Landertinger aus Éisträich (+1:22:10 Minutten) op d'Plazen 2 an 3.

De Fourcade huet laang wéinst engem Feeler am véierten Tour missten zidderen, éiert hie sech iwwert de Weltmeeschter-Titel konnt freeën.