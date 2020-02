En Donneschdeg den Owend goufen d'Allersmatcher vun der 16tels Finall an der Europa League gespillt.

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg 4:0

Bei Frankfurt leeft et aktuell net esou gutt an der däitscher Bundesliga. Aktuell steet een op Plaz 10 an huet mat 28 Punkten 8 Punkte Réckstand op eng sécher Qualifikatiounsplaz fir d'Europa League. Dës Saison konnt ee sech scho fir déi qualifizéieren an et koum een an der Grupp F op déi 2. Plaz hannert Arsenal London. RB Salzburg, aktuell 2. an der éisträichescher Bundesliga, kënnt aus der Champions League erof. Hei war et d'Plaz 3 hannert Liverpool an Neapel.

Op ee Spiller konnt Frankfurt sech um Donneschdeg den Owend verloossen. Hire Mëttelfeldspiller Daichi Kamada hat e ganz staarken Dag erwëscht. No 12 Minutten huet den 23 Joer jonke Japaner déi éischte Kéier markéiert, dat nodeem d'Defense vun de Salzburger hie guer net op der Rechnung hat. Kuerz virun der Paus dunn den 2:0 an nees gouf dem Kamada säin Numm ageblent. Dëst d'Kéier konnt hie sech an enger Konter géint 2 Verdeedeger an de Golkipp duerchsetzen.

3:0 no 53 Minutten an nees war et de Kamada. Bei der Flank vum N'Dicka stoung hien nees zimmlech eleng an huet dem Golkipp dëst d'Kéier mam Kapp keng Chance gelooss. 3 Minutte méi spéit direkt de 4:0. Dëst d'Kéier vum Kostic, dee bei enger Konter d'Nerve behalen huet. Op 1:4 konnt Salzburg dann nach an der 84. Minutt verkierzen. No engem Foul vum Sow huet den Arbitter op de Punkt gewisen an den Hee-Chang Hwang huet dësen Eelefmeter verwandelt.

Mat deem Resultat hunn d'Frankfurter eng ganz gutt Ausgangspositioun, fir sech fir d'Aachtelsfinallen ze qualifizéieren.

Bayer Leverkusen - FC Porto 2:1

© AFP

Leverkusen ass an der Bundesliga am Soll. Aktuell steet een op Plaz 5 an de Veräin huet nach gutt Chancen op d'Champions League Plazen. Si kommen aus der Champions League erof, wou ee sech Juventus Turin an Atlético Madrid huet misste geschloe ginn. Den FC Porto ass an der Liga gutt a Form, mat 53 Punkten ass een aktuell Zweeten an huet just 1 Punkt Retard op Benfica. An der Europa League hu si sech als 1. vun der Grupp G virun de Glasgow Rangers behaapt.

Eng knapp hallef Stonn huet et gedauert, bis Leverkusen doheem zouschloe konnt. De Bendner huet de Ball propper an d'Mëtt geflankt, wou den Demirbay um éischte Potto stoung an de Ball verlängert huet. Um zweete Potto du stoung den Alario ganz eleng, deen och kee Problem hat, de Ball am Netz ënnerzebréngen. Mat deem Score ass et dann och an d'Paus gaangen.

Eng Konterattack an der 57. Minutt huet dunn den 2:0 ageleet. De Volland war eleng ënnerwee an den Verdeedeger vu Porto Manafa konnt hie just mat engem Foul stoppen. Dat awer am siechzéng Meter, esou datt den Arbitter op Eelefmeter huet missten entscheeden. Déi Chance huet sech den Demirbay net huele gelooss an esou den Ecart vu senger Ekipp ausgebaut. E Fräistouss an der 73. Minutt huet Porto nees zeréckbruecht. Den Telles huet de Ball vu riets schaarf erabruecht an de Luis Diaz koum mam Kapp drun. Säi Käpper war net präzis, esou dat Hrádecký am Gol vu Leverkusen nach dru koum, awer esou fest, datt de Golkipp de Ball net méi laascht de Gol konnt lenken.

Leverkusen huet mat deem Resultat eng gutt Ausgangspositioun fir de Réckmatch zu Porto, ma eng 1:0 Victoire doheem kann de Portugisen duergoen, fir awer weiderzekommen.

D'Resultater am Iwwerbléck