Um éischt Match vun der Réckronn wënnt Nidderkuer kloer mat 4:0 géint Hueschtert.

De Nidderkuerer ass et an den éischte schwéier gefall fir nees an de Rythmus ze kommen no der Wanterpaus mee ab der 10. Minutt hu se dunn an de Match fonnt a ware vun do un déi besser Ekipp. An der 12. Minutt war et dann de Francoise deen en décke Feeler vum Dervisevic ausgenotzt huet nodeems dësen de Ball vill ze kuerz op de Golkipper zeréck gespillt huet. De Francoise huet de Ball just nach missen an de Gol drécken. No 29 Minutten konnt de Jänisch direkt a sengem éischte Match fir Nidderkuer markéieren. De Silaj huet de Ball no enger Flank vum Bastos op de Jänisch ofgeluecht an den Ex-Déifferdenger huet de Ball excellent an de Filet geschoss.

Och no der Paus huet Nidderkuer sou weider gemaach wéi se déi éischt Hallschent opgehal haten. Allerdéngs huet Hueschtert elo besser matgespillt an hat och Chancen den Uschlossgol ze schéissen mee hunn dës awer net genotzt. Nodeems de Francoise dann an der 61. Minutt eng grouss Chance verginn huet, war et den agewiesselte Shala deen et an der 73. Minutt besser gemaach huet an dem Pleimling keng Chance gelooss huet. Mat dësem Gol war de Match dann och entscheet an Nidderkuer start soumat optimal an d'Réckronn. An der 88. Minutt konnt de Shala no Virlag vum Mmaee dann nach säin zweete perséinleche Gol vum Dag schéissen.

E Sonndeg ass dann d'Suite vum 14. Spilldag an do kënnt der de Match Diddeleng géint Péiteng am Livestream op RTL.lu verfollegen.