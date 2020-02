An der 2. Divisioun an der Belsch huet Virton mat 4:1 géint Oud-Heverlee Leuven gewonnen. Fir Carlson, Mahmutovic a V. Thill gouf et am Ausland Néierlagen.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet e Freideg den Owend de Karlsruher SC mat 0:1 géint Nürnberg de Kierzere gezunn. Den decisive Gol huet den Erras an der 74. Minutt geschoss. Bei Karlsruhe stoung den Dirk Carlson déi 90 Minutten iwwer um Terrain. De Veräin vum Lëtzebuerger Nationalspiller bleift no 24 Spilldeeg weider am Tabellekeller.

An der 2. Divisioun an Holland huet Maastricht mam Enes Mahmutovic 2:3 géint Den Bosch verluer. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. Fir Maastricht hat et laang no engem Punkt ausgesinn, ma an der 2. Minutt vun der Nospillzäit hunn d'Gäscht nach den decisiven 3:2 markéiert.

Keng Chance hat e Freideg den Owend dann och an der Ligue 2 a Frankräich Orléans mam Vincent Thill. D'Ekipp vum Lëtzebuerger huet mat 0:2 géint Troyes de Kierzere gezunn a bleift domadder weider ofgeschloen op der leschter Plaz an der Tabell. Den Thill huet de Match duerchgespillt.

An der 2. Divisioun an der Belsch ass et dogéint fir d'Lëtzebuerger besser gelaf. Virton huet sech mat 4:1 géint Oud-Heverlee Leuven duerchgesat. Den Aurélien Joachim gouf an der 60. Minutt agewiesselt an huet an der 77. Minutt an an der 1. Minutt vun der Nospillzäit nach 2 Goler fir seng Faarwe markéiert. Mam Anthony Moris stoung nach ee weidere Lëtzebuerger um Terrain. Den Dave Turpel huet missen nokucken. D'Ekipp vum Geschäftsmann Flavio Becca bleift duerch dës Victoire op der 2. Plaz an der Tabell. Da war och de Chris Philipps e Freideg den Owend mat Lommel am Asaz. D'Ekipp vum Lëtzebuerger, dee vun Ufank u gespillt huet, huet sech misse mat engem 0:0-Gläichspill géint Roeselare zefridde ginn.