Am Äishockey huet den Tornado Lëtzebuerg e Samschdeg den Owend de Retourmatch an de Playoffs mat 3:0 gewonnen.

Am Äishockey war den Tornado Lëtzebuerg e Samschdeg den Owend an der drëtter franséischer Divisioun gefuerdert. De Veräin aus dem Grand-Duché huet sech nom 5:5-Remis am Allersmatch vun de Playoffs am Retourmatch mat 3:0 géint d'Tigere vum ACBB behaapt.