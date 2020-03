No der 2:0-Victoire vu Mainz mam Leandro Barreiro géint Paderborn mam Laurent Jans, waren déi zwee Lëtzebuerger och e Sujet fir béid Trainer.

Et war en historesche Match, fir de Lëtzebuerger Futtball. E Samschdeg de Mëtteg war et an der Partie FSV Mainz 05 géint den SC Paderborn, déi éischter Kéier, datt zwee FLF-Spiller an der éischter Däitscher Bundesliga, géinteneen um Terrain stoungen.

Leeschtunge Barreiro a Jans / Reportage Franky Hippert

De Leandro Barreiro ass mat sengen 20 Joer e grousst Talent. Dat hunn déi Responsabel vu Mainz scho fréi erkannt gehat, an dofir den zentrale Mëttelfeldspiller mat 16 Joer bei sech geholl, an him säi Kontrakt scho bis Juni 2022 verlängert. Ënnert dem neie Mainzer-Trainer huet de 16-fache Lëtzebuerger Nationalspiller an de leschte Wochen eng richteg staark Entwécklung gemaach.

Den Achim Beierlorzer huet dann och vollt Vertrauen an de Leandro Barreiro: "Ich hätte ihn nicht aufgestellt, wenn ich nicht völlig überzeugt gewesen wäre, dass er auf der 6er Positioun, durch seine große Laufbereitschaft, die Lücken schließen kann. Er hat auch wieder seine Ballsicherheit gezeigt. Auch wenn er eher klein ist, springt er sehr hoch und gewinnt viele Kopfballduelle. Ich bin sehr zufridden mit Leandro Barreiro."

An deene leschten 6 Matcher, an deenen de Barreiro gespillt huet, konnt Mainz zwee Mol gewannen, huet eemol gläichgespillt, an 3 Mol verluer. An der Partie géint Paderborn krut de Mëttelfeldspiller vun der Däitscher Futtballzeitung Kicker d'Nott 3 a louch an der Moyenne vu senger Ekipp. 1 ass excellent, eng 6 ass ganz schlecht.

Wéi dat meeschtens de Fall ass, ginn d'Spiller vun der Ekipp, déi verléiert méi negativ bewäert. De Laurent Jans krut vum Kicker eng 4. De Kapitän vun de Roude Léiwen läit awer och domat an der Moyenne vu senger Ekipp. Och wann de Rietsverteideger an deenen 9 éischte Bundesligamatcher net zum Zoch koum, esou huet den Trainer vum SCP, Steffen Baumgart, awer an deene leschte 15 Matcher op de Jans gebaut: "Lolo macht alles das was wir von ihm erwarten. Lolo haut sich voll rein. Wenn ich nicht zufrieden wäre, würde er nicht so oft spielen."

Fir den Tabelleleschte Paderborn geet et e Freideg scho weider, dat mat der wichteger Partie géint den Ofstig géint Köln. Mainz, 15. an domat just eng Positioun virun der Relegatiounsplaz, kritt et e Sonndeg den Owend mam 16. Fortuna Düsseldorf ze dinn.