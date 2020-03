A Frankräich ass PSG an der Coupe de Fance op Lyon wanne gaangen an am FA-Cup konnte sech Leicester a Man. City fir den nächsten Tour qualifizéieren.

E Mëttwoch stoungen op europäeschem Plang eng Rei Coupe-Matcher um Programm. An Däitschland stinn no de 4 Véierelsfinallen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Bayern München an den 1. FC Saarbrécken an den Halleffinallen.

Iwwerdeems gouf an Italien de Réckmatch an der Coppa Italia tëscht Juventus Turin an AC Milan wéinst dem Coronavirus verluecht. Och d'Partie an der Schwäizer Coupe tëscht dem FC Luzern an de Young Boys Bern mam Christopher Martins gouf verluecht.

Hei den Iwwerbléck vun den anere Matcher.

DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:0

Mat héichklassegem Futtball goufen d'Spectateuren zu Frankfurt an den éischte 45 Minutten net verwinnt, ma ëm sou méi turbulent goung dës op en Enn - nämlech mat engem Eelefter wéinst händs am Werder-Strofraum. No laangem Hin an Hier huet den Onparteiesche schliisslech op de fatale Punkt gewisen. En Eelefmeter, deen de Portugis Silva erasetze konnt.

Nom Säitewiessel waren d'Jonge vum Coach Kohfeldt gefuerdert, dat néidegt Duerchsetzungsverméigen hunn d'Nordisten awer vermësse gedoen. Esou huet de Kamada op der Stonn fir den 2:0 gesuergt a fir d'Eintracht fir eng Virentscheedung gesuergt. An de Schlussminutten ass dann och kee Gol méi gefall, ma d'Partie war eng länger Zäit wéinst enger Blessur um Werder-Spiller Toprak ënnerbrach. De Kostic hat den Tierk elle vun de Been geholl.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:1

Eng gutt Zäitchen huet et an der 1. Partie vum Owend no enger Iwwerraschung geroch: den Underdog aus Berlin ass nämlech an der BayArena kuerz virun der Paus duerch den Ingvartsen a Féierung gaangen. Leverkusen war also an den zweete 45 Minutte gefuerdert, an d'Ekipp vum Trainer Bosz koum och mat Elan aus de Kabinnen. Si huet sech awer eréischt an der 72. Minutt fir hir Beméiunge belount. Elo huet ee kënne gespaant sinn, ob d'Werkself d'Partie ganz dréine géif. An effektiv ass dëst geschitt. No 2 weidere Goler vun Aranguiz an Diaby war d'Qualifikatioun fir d'1/2-Finalle fir Leverkusen perfekt.

© AFP

Coupe de France

Olympique Lyon - PSG 1:5

OL wollt virum eegene Public géint de Favorit aus der franséischer Haaptstad d'Iwwerraschung packen. No 11 Minutten an engem Gol vum Terrier huet dëst och net schlecht ausgesinn. Ma nëmmen 3 Minutten nom 1:0 fir Lyon huet den Mbappé den 1:1-Ausgläich markéiert. Nom Säitewiessel huet den Neymar vum Punkt aus op 2:1 gesat, ier nach eng Kéier den Mbappé an de Sarabia mat hire Goler fir kloer Verhältnisser gesuergt hunn. Den Tëppel op den I huet den Mbappé dunn nach mat sengem 3. perséinlech Gol gesat.

FA Cup

Sheffield Wednesday - Man. City 0:1

Leicester City - Birmingham City 1:0