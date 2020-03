E Freideg den Owend huet de Lëtzebuerger an der tierkescher Süper Lig mat senger Ekipp 1:2 bei Besiktas Istanbul verluer.

Mam Laurent Jans an dem Gerson Rodrigues waren e Freideg den Owend zwee Spiller aus der Lëtzebuerger Nationalekipp mat hire Veräiner am Ausland am Asaz.

An der däitscher Bundesliga huet Paderborn mam Laurent Jans 1:2 géint den 1. FC Köln verluer. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.

Am tierkesche Championnat huet och de Gerson Rodrigues mat senger Ekipp verluer. No 90 Minutten huet Ankaragücü sech misse mat 1:2 bei Besiktas Istanbul geschloe ginn. De Rodrigues huet de Match duerchgespillt. Ankaragücü steet an der Tabell op der zweetleschter Plaz.

Net am Asaz war e Freideg den Owend den Enes Mahmutovic. De Lëtzebuerger stoung bei der 0:3-Defaite vu Maastricht beim Excelsior Rotterdam net am Kader vun de Gäscht.