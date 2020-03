Virun eidelen Tribünen zu Nove Mesto an Tschechien huet sech de Johannes Thignes Bö virum Quentin Fillon Maillet an dem Tarjei Bö duerchgesat.

De Johannes Thignes Bö huet de Kampf ëm d'Victoire am Gesamtweltcup nach net opginn. Den Norweger, dee wéinst der Gebuert vu sengem Bouf am Januar e puer Coursse verpasst hat, ass erëm no drun un de Fransouse Martin Fourcade a Quentin Fillon Maillet, déi op de Plazen 2 an 3 stinn. Mat senger souveräner Victoire am 10-Kilometer-Sprint zu Nove Mesto e Freideg am Nomëtteg huet hien de Retard op 76 respektiv 16 Punkte verkierzt.

Duerch eng ganz staark Lafleeschtung an zwee feelerfräie Schéissen huet de Bö sech virum Maillet (0 Schéissfeeler/+22,8 Sekonnen) a sengem Brudder Tarjei Bö (0/+1:01,1 Minutten) duerchgesat.

Bei den Dammen hat sech en Donneschdeg d'Denis Herrmann aus Däitschland d'Victoire geséchert. Si hat kee Feeler geschoss an hat um Enn eng Avance vu 27 Sekonnen op d'Franséisin Anais Bescond (0 Schéissfeeler). Um Podium stoung nach d'Tschechin Marketa Davidova (1/+49,7 Sekonnen).