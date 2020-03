De fréiere brasilianesche Futtballspiller gouf am Paraguay festgeholl a sëtzt do an Untersuchungshaft.

Hannergrond ass eng Arees an d'Land mat engem gefälschte Pass. Och de Brudder vum 39 Joer ale Brasilianer gouf verhaft. Déi zwee Männer wieren e Freideg an hirem Hotel festgeholl ginn. Kuerz virdrunner koum et schonn zu engem Interrogatoire. Well d'Männer bedru gi wieren an am "gudde Glawen" agéiert hätten, wéi si hir Päss a Brasilien kruten, kéint ee se net festhalen, huet den Procureur gemengt. Doropshi waren de Ronaldinho a säi Brudder nees op fräie Fouss koum. Duerno koum et zu enger zweeter Verhaftung.

Béid Männer kruten virun annerhallwen Joer hir Päss a Brasilien ewechgeholl, well si eng Strof an Héicht vun 2,2 Milliounen Euro net bezuelt haten. Déi Sanktioun war gesprach ginn, well si wärend Bauaarbechte fir massiv Ëmweltschied responsabel waren.