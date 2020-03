An enger spannender Course konnt sech de Matthias Mayer virum Andreas Kilde an dem Carlo Janka duerchsetzen.

Opgrond vun der Ofso vun der Weltcup-Finall zu Cortina d'Ampezzo an Italien wéinst dem Corona-Virus war d'Descente zu Kvitfjell a Norwegen déi lescht Descente vun der Saison bei den Hären. LINK: Alpin-Weltcup-Finall zu Cortina d'Ampezzo ofgesot An enger spannender Course konnt sech den Éisträicher Matthias Mayer virum Lokalmatador Andreas Kilde (+0,14 Sekonnen) an dem Schwäizer Carlo Janka (+0,37) duerchsetzen. De Schwäizer Beat Feuz gëtt de 4. a séchert sech domadder déi kleng Kristall-Kugel an der Descente.