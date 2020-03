An der leschter Staffel vun dëser Saison konnt sech bei den Dammen wéi och bei den Hären Norwegen duerchsetzen.

An der Staffel bei den Hären konnt sech Norwegen mat engem Virsprong vun 38,2 Sekonnen souverän duerchsetzen. De Vetle Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Boe a Johannes Boe hu näischt un dëser Victoire ubrenne gelooss. Op déi 2. Plaz koum d'Ukraine no enger staarker Prestatioun mat de Leefer Artem Pryma, Sergii Semenov, Ruslan Tkalenko an Dmytro Pidruchnyi. Mat de Leefer Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Peppe Femling an Martin Ponsiluoma konnt Schweden sech mat engem Retard vun 43,3 Sekonnen op déi 3. Plaz kämpfen.

Och bei den Dammen waren et d'Norweger mat de Leeferinnen Karoline Knotten, Ida Lien, Ingrid Tandrevold an Tiril Eckhoff déi sech am mannste Feeler um Schéissstand geleescht hunn a schlussendlech souverän mat engem Virsprong vun 28,7 Sekonnen op Frankräich (Julia Simon, Justine Braisaz, Chloe Chevalier, Anais Bescond) gewannen déi eemol an d'Strofronn hu misse goen. Och Däitschland hat sech duerch d'Franziska Preuss eng Strofronn geleescht mee d'Denise Herrmann konnt mat enger staarker leeferescher Leeschtung nach op déi 3. Plaz no vir lafen. Op den éischten 2 Positiounen sinn d'Karolin Horchler an d'Vanessa Hinz gelaf.