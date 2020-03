Am Äishockey war den Tornado Lëtzebuerg e Samschdeg den Owend am 2. Tour vun de Payoffs am Allersmatch géint Drakkers Caen gefuerdert.

E gelongene Samschdeg war et fir den Tornado Lëtzebuerg an der drëtter Divisioun am franséischen Äishockey-Championnat. D'Ekipp aus dem Grand-Duché huet am zweeten Tour vun de Playoffs den Allersmatch géint Drakkers Caen mat 6:3 gewonnen. Den nächste Weekend gëtt de Retourmatch gespillt. Links Tornado Lëtzebuerg - Drakkars de Caen 6:3 (7.3.20)