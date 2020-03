D'Halleffinalle vun der däitscher Coupe am Futtball ginn an der Woch vum 21. an 22. Abrëll gespillt.

E Sonndeg den Owend gouf am Kader vun der Sportschau op der däitscher Tëlee op der ARD d'Halleffinallen an der däitscher Coupe gezunn. Halleffinallen vun der däitscher Coupe FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1. FC Saarbrécken - Bayer Leverkusen Gespillt gëtt den 21. an 22. Abrëll. Nationaltorhüterin Almuth #Schult hat die Paarungen fürs #Halbfinale im #DFBPokal gezogen, das am 21. und 22. April ausgetragen wird. #Auslosung #Berlin2020 pic.twitter.com/kk5mU9T73v — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) March 8, 2020