An der 2. Ronn am Playoff an der 3. Divisioun am franséischen Äishockey huet den Tornado Lëtzebuerg e Samschdeg den Allersmatch 6:3 géint Caen gewonnen.

An der normaler Aller-a-Retour-Ronn am Championnat war Caen nach Tabellenéischten. De Retourmatch am Playoff ass den nächste Samschdeg a Frankräich. Links Tornado Lëtzebuerg - Drakkars de Caen 6:3 (7.3.20)