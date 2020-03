An Tschechien gouf et souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Häre mat der Tiril Eckhoff an dem Johannes Thingnes Bö eng norwegesch Victoire.

Bei de 12,5 Kilometer bei den Damme konnt sech d'Tiril Eckhoff zu Nové Mesto an Tschechien virun der Hanna Öberg an der Franziska Preuß duerchsetzen. Si hat domat 25 Sekonne Virsprong op d'Schweedin an 32 Sekonnen op déi Däitsch. Op de 15 Kilometer Massestart bei den Häre goung kee Wee laanscht de Johannes Thingnes Bö. Hie war 15 Sekonne méi séier wéi den Emilien Jacquelin aus Fränkräich a 25 Sekonne méi séier wéi den Arnd Peiffer aus Däitschland.