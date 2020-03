E Sonndeg am Nomëtteg war d'Lëtzebuerger Karateka zu Hamburg an der Karate Bundesliga am Asaz a wosst do ze iwwerzeegen.

Si huet nämlech mam Team MTV1846 Ludwigsburg E.V. (Baden-Württemberg) all hir 5 Matcher gewonnen. Ludwigsburg koum a senger Grupp (G2) op déi 1. Plaz - de 27. September ass zu Berlin d'Réckronn an de 24. Oktober zu Hagen d'Playoffen. Am Ganze si bei den Dammen 12 Ekippen ageschriwwen (jee 3 Kämpferinnen), an 2 Gruppen ënnerdeelt, wou an all Grupp jiddwer Team géint jiddwer Team kämpft (Round Robin). Iwwerbléck vun de Matcher 1. Match Jenny Warling - 'Weimar' (Charlotte Grimm ass d'lescht Woch beim K1 Salzburg dat 5. ginn an der Kategorie +68kg): 3-3 2. Match Jenny Warling - 'Nippon Bremen': 8-0 3. Match Jenny Warling - 'Dietzenbach': 7-0 4. Match Jenny Warling - 'Kempen' : 6-3 (virum Enn vum Match: Abandon vun der Géignerin) 5. Match Jenny Warling - 'Garching': 9-0 Enn September geet et weider.