Dat huet de Veräin offiziell matgedeelt. Och de Co-Trainer Carsten Rump muss de Veräin verloossen.

D'"Schanzer" reagéieren domat op déi enttäuschend Resultater aus de leschte Matcher. D'Ekipp aus der 3. Liga an Däitschland krut an de leschte 5 Matcher nëmmen 1 Punkt an ass domat op eng Ofstigsplaz gerutscht.

De Lëtzebuerger Trainer hat Ingolstadt Ufank der Saison iwwerholl. Wie säi Successeur gëtt, ass nach net bekannt.