Den 48 Joer alen Heiko Herrlich gëtt den Nofolger vum Martin Schmidt, deen e Méindeg beim FC Augsburg entlooss gi war.

Hie krut e Kontrakt bis 2022. Dat huet den Tabelle-14ten um Dënschdeg bekannt ginn.

Den Heiko Herrlich kënnt also elo iwwer 1 Joer no senger Entloossung bei Bayer Leverkusen zeréck an d'1. Bundesliga.