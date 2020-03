En Donneschdeg de Mëtteg stoung zu Kontiolahti a Finnland am Biathlon-Weltcup de Sprint vun den Hären um Programm.

De Johannes Thingnes Bö konnt sech no 10 Kilometer an zweemol feelerfräiem Schéissen iwwer déi nächst Victoire freeën. Den Norweger hat um Enn 21 Sekonnen Avance op de Martin Fourcade an 23 Sekonnen op den Emilien Jacquelin.