Och a Frankräich, Spuenien an Italien rullt de Ball déi nächsten Zäit net.

Arsenal London an den FC Chelsea London si béid schonn a Quarantän, well Leit vun hinne positiv getest goufen. Aus Sécherheetsgrënn rullt de Ball dann an England déi nächsten 3 Weekender net. Domadder schléisse sech d'Britten den Decisioune vun den Italiener, Spuenier a Fransousen un.