De Sonndeg de Mëtteg um 13 Auer gi mir bei de Sport Classics zréck an d'Joer 2008.

De Kim Kirchen koum mat enger excellenter Form an d'Ardenne-Klassiker an hat schon 2 Etappen am Tour du Pays Basque gewonnen. 2005 war hie schonn 2. an der Flèche Wallonne, 2008 sollt alles klappen.

Och den Andy Schleck war ganz aktiv an an enger grousser Echappée mat dran. Um Enn koum den Andy Schleck op déi 75. an de Frank Schleck op déi 77. Plaz.