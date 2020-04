Wéi de "Kicker" mëllt, géif de Plang fir déi aktuell Bundesliga-Saison ob en Enn ze spille feststoen.

Um éischten oder um zweete Weekend am Mee soll de Ball an der éischter an zweeter däitscher Liga nees rullen. An der Woch sollen nëmme Matcher nogespillt ginn, déi virum 26. Spilldag ofgebrach goufen, fir esou vill wéi méiglech englesch Wochen ze evitéieren.

Den Ament wier dat just d’Partie tëschet Werder Bremen an Eintracht Frankfurt.

Et gëtt och eng Iddi, den DFB-Pokal an d'Champions- an Europa-League-Matcher an der Woch nozehuelen. De Gesondheetsministère an d'Politik hunn preziséiert, dass dëse Plang nëmme Realitéit gëtt, wann d'Matcher ouni Spectateure gespillt ginn.