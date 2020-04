Zu Lëtzebuerg bleiwen d'Deplacementer einstweile jo op e Minimum reduzéiert, fir d'Ausbreedung vum Coronavirus op e Minimum ze reduzéieren.

Natierlech ass et an den eegene 4 Wänn, nieft Télétravail an Homeschooling, net evident, fir Sport ze maachen. Dobäi ass de kierperlechen Effort fir Kierper a Geescht natierlech néideg a wichteg.

An deem Kontext hunn de Sports- an den Educatiounsministère dowéinst och den Internetsite www.aktivdoheem.lu lancéiert. Hei fënnt een eng Rei Videoe mat Exercicer vu rolzen, Seelsprangen, iwwer Pilates a Jongléieren, an dat a 4 verschidde Kategorien, fir Kanner, déi mat hiren Elteren zesumme kënnen aktiv ginn, Jonker a Senioren. All Dag sollen nei Exercicer op der Plattform bäikommen.

Schreiwes vum Gouvernement

Lancement de la plateforme en ligne aktivdoheem.lu (03.04.2020)

Communiqué par: ministère des Sports / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Afin de limiter au maximum la propagation du coronavirus Covid-19, le gouvernement a réduit les déplacements et les contacts à ce qui est indispensable et strictement nécessaire. Dans cette situation de confinement, il est difficile de continuer à pratiquer des activités physiques et sportives qui constituent pourtant un bienfait prouvé pour la santé physique et mentale de tout un chacun.

Dans cet esprit, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse lancent la plateforme www.aktivdoheem.lu, opérée par l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS) et le Service national de la jeunesse (SNJ). Comme son nom l'indique, cette plateforme a pour objectif de contribuer à atténuer certains effets de la situation actuelle et à stimuler toute la population à devenir ou à rester active à la maison.

L'offre d'exercices publiée sur la plateforme vise des domaines variés (fitness, coordination, danse, yoga, relaxation, etc.) dans quatre catégories différentes: les enfants accompagnés de leurs parents; les jeunes; les seniors; le défi du jour (Challenge of the day). La plateforme sera alimentée chaque jour en nouveaux contenus.

Que l'on soit seul, avec ses enfants ou son partenaire, virtuellement connectés avec des amis et des pairs à travers les médias sociaux, les possibilités d'être actifs et en mouvement sont nombreuses, même dans des espaces restreints.

Aktivdoheem.lu comprend une section «Liens» orientant l'usager vers des sites contenant des recommandations médicales en matière d'activité physique et sportive en période de confinement ainsi que vers d'autres sites utiles en matière d'activité physique à la maison.

Le site est actuellement disponible en langue luxembourgeoise. Une version française sera en ligne sous peu.