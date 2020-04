De Sonndeg de Mëtteg um 13 Auer gi mir bei de Sport Classics zréck an d'Joer 2011.

Bei den RTL Zwee Sport Classics ass et e Sonndeg nees eng Kéier um Vëlossport. Am Joer 2011 gouf et do nämlech op der 18. Etapp eng formidabel Victoire fir den Andy Schleck.

De Lëtzebuerger huet deen Dag alles op eng Kaart gesat, fir de Maillot Jaune vum Thomas Voeckler unzegräifen an huet schonn am Col d'Izoard attackéiert. Mat Hëllef vu sengem Coequipier Jost Posthuma a besonnesch dem Walloun Maxime Montfort konnt hien eng Avance erausfueren an huet lues a lues een nom aneren ofgehaangen, fir uewenaus um Galibier souverän viru sengem Brudder Frank ze gewannen.

Den Dag drop konnt den Andy Schleck awer zu Alpe d'Huez dem Thomas Voeckler de Maillot Jaune ofhuelen. Um Enn gouf et eng Victoire vum Cadel Evans virum Andy a Frank Schleck.