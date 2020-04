An der aktueller Corona-Kris gëtt ee Sportsevenement nom aneren ofgesot. Net méi spéit wéi e Mëttwoch den Owend huet et och Wimbledon getraff.

Déi fréier Nummer 21 an der Tennisweltranglëscht a Véierelsfinalist 2017 bei den All England Championships, de Gilles Muller wonnert et net, datt den traditiounsräichsten Tennistournoi op der Welt Enn Juni net gespillt ka ginn. Am Géigesaz zu de French Open zu Paräis, déi vum Mee jo an de September verluecht goufen, ass Wimbledon fir dëst Joer ganz annuléiert ginn.

De Gilles Muller iwwer Wimbledon

"Souwäit ech weess, ass Wimbledon fir am Fall vun enger Pandemie verséchert. Ech denken, datt si esou e groussen Deel vun de Verloschter, déi se maachen, zeréckkréien. Wimbledon ass och super gutt gefouert. Et ass anescht wei déi aner Tournoien. D'Australian Open, Roland Garros an d'US Open gehéieren der Federatioun. Wimbledon gehéiert net der Federatioun. Vun den Einname gi si en Deel un d'englesch Federatioun, et bleift awer och en Deel zu Wimbledon. Bei deenen anere Grand Slamme ginn d'Sue quasi integral bei d'Federatioun an domat ginn d'Spiller an d'Trainer zu engem groussen Deel finanzéiert.", esou de Gilles Muller.

Wimbledon sollt dëst Joer vum 29. Juni bis den 12. Juli sinn. Et ass déi éischt Kéier zanter dem zweete Weltkrich, datt den drëtte Grand Slam vun der Saison net ka gespillt ginn.