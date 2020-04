An eiser Serie iwwer Perséinlechkeeten aus dem Lëtzebuerger Sport a wéi si mam Coronavirus ëmginn, hu mir och mam Danel Sinani geschwat.

Momentan steet de Sport virun enger ongewësser Zukunft. Vill Evenementer ginn ofgesot respektiv op e spéideren Datum verluecht, och wéi et am Futtball weidergeet, ass nach net gewosst. An eiser Serie vun den Sportler a Corona-Zäite kucke mir op e Futtballspiller, deen en Donneschdeg eng positiv Nouvelle krut. Zanter en Donneschdeg ass et offiziell, dass den Danel Sinani e Kontrakt iwwer 3 Joer bei Norwich City aus der Premier League ënnerschriwwen huet.

Sinani op Norwich/Reportage Franky Hippert

De 22 Joer ale Sinani hat awer och schonn de leschte Summer verschidden Offeren: "Ech hat eng Propos aus der éischter Divisioun an der Belsch. Et hat leider net geklappt. Ech wollt an enger éischter Divisioun spillen. Virton an enger zweeter Divisioun war kloer, da spillen ech léiwer nach an enger éischter Divisioun, dofir sinn ech nach ee Joer zu Diddeleng bliwwen."

Zanter Enn Januar goufen et Rumeuren, dass de Veräin aus der englescher Premier League um Diddelenger Offensivspiller intresséiert wier, deen och an deem Zäitraum d’Infrastrukture vu sengem neie Veräin besiche gaangen ass.

De Kontrakt huet den Danel Sinani per E-Mail ënnerschriwwen a wiesselt domat offiziell op Norwich an England. "Si wollte mech schonn am Januar transferéieren, mä et ass ni einfach, an der Wanterpaus ze wiesselen. Dowéinst hu mir ausgemaach, de Kontrakt fir nächst Joer ze ënnerschreiwen.", sot den Danel Sinani.

Och aner europäesch Clibb waren um 22 Joer jonken Nationalspiller intresséiert opgrond vu senger staarker Prestatioun an der Europa League, wou de Sinani dës Saison 4 Goler an der Gruppephas geschoss huet.

Beonrouegt ass de Sinani awer net, dass Norwich momentan op der leschter Platz an der Premier League steet an eventuell ofsteigt.

"Och den Championship ass e gutt Championnat a warscheinlech besser wéi verschidden aner Divisiounen." esou den Nationalspiller weider.

Zanter dem 8. Mäerz gëtt allerdéngs kee Futtball méi am Lëtzebuerger Championnat gespillt. Och an Europa rullt momentan kee Ball um grénge Wues. Wei hält sech dann e Futtballspiller wärend dëser sanitärer Kris fit? Dem Danel Sinani no kréien d'Spiller vum F91 Diddeleng all Dag en Trainingsprogramm geschéckt, dee si anhale sollen.

Wéini et da fir de Sinani op d’Insel geet, hänkt vun der momentaner Situatioun of.

