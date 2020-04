De Lëtzebuerger a seng Equipiere beim SC Paderborn verzichten op en Deel vun hirer Pai.

D'Futtball-Profie vum SC Paderborn verzichte wärend der Corona-Kris op en Deel vun hirer Paie. Beim Veräin aus der 1. däitscher Bundesliga spillt jo och de Laurent Jans.

De Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp huet RTL géigeniwwer gesot, datt hien et perséinlech nëmme normal fënnt, elo an dëser Zäit Solidaritéit ze weisen, well de Futtball him a ville Leit vill gëtt an et ebe lo un hinnen ass, eppes zeréck ze ginn.

Situatioun uechter Futtball-Europa

A Russland, wou de Lëtzebuerger Nationalspiller Olivier Thill spillt, gouf haut decidéiert, d'Championnat net virum 31. Mee nees unzefänken.

An der englescher Premier League war d'Championnat bis den 30. Abrëll ënnerbrach. E Freideg hunn déi 20 Veräiner aus der ieweschter Divisioun awer decidéiert, bis op Weideres net ze spillen.