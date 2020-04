D'EM ass zwar ofgesot an déi national Ligae leien op Äis. Dat hält eis awer net dovunner of, eis mat dem Kinnekssport ze beschäftegen.

De Linguist Dr. François Conrad intresséiert sech an enger aktueller Etüd speziell fir d'Sprooch vum Futtball zu Lëtzebuerg. Är Hëllef ass gefrot!



Och wann Dir selwer kee Futtball kuckt oder spillt, kënnt Dir beim flotte Questionnaire matmaachen. Et ginn dobäi keng Gewënner oder Verléierer - Dir hëlleft duerch Är Mataarbecht awer dobäi, eis Lëtzebuerger Sprooch ze erfuerschen an domat och besser ze verstoen!



Klickt hei fir matzemaachen - an de Ball op dës Aart a Weis trotz Corona op Lëtzebuergesch rullen ze loossen.



Iwwer d'Resultater vun der Etüd informéiere mir Iech natierlech gär zu engem spéidere Moment op dëser Plaz.



De François Conrad war iwwregens am Februar 2019 och um Radio, fir iwwer Lëtzebuergesch an iwwer eng Exkursioun mat 15 Studentinnen a Studente vun der Uni Hannover op Lëtzebuerg am Kader vun engem linguistesche Lëtzebuergesch-Seminar ze schwätzen.