An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Elitesportler weise mer Iech en Donneschdeg, ewéi d'Tennisspillerin mat der sanitärer Kris ëmgeet.

Ufanks der Woch huet d'Mandy Minella annoncéiert, dass si no 19 Joer vun der Spora op d'Schéiss wiesselt. Déi 34 Joer al Tennisspillerin wäert awer fréistens déi nächste Saison fir hiren neie Club opschloen. Wéini d'Mandy Minella erëm um WTA-Proficircuit spille kann, steet awer nach an de Stären. Deemno kéinten d'Zukunftspläng vun der Lëtzebuerger Nummer 1 an de nächste Méint änneren.

Ufanks Mäerz huet d'Mandy Minella zu Lyon hire leschte professionelle Match gespillt. Zanter hier ass och en normalen Training net méi méiglech. Deemno ass déi 34 Joer al Profispillerin mat hirem Mann an Trainer Tim Sommer an hirem Appartement zu Esch an hält sech ewéi all anere Mënsch un d'Recommandatiounen vun der Regierung.

D'Mandy Minella: "Ech hunn immens vill Zäit, mech em d'Emma ze këmmeren. Mir bake vill a maache Puzzelen. A soss eben dat üblecht. Kachen, raumen a botzen. An dann ebe wann hatt Mëttesrascht mécht, probéieren ech e bëssen ze trainéieren."

D'ATP an d'WTA hu bis den 13. Juli all d'Competitiounen ofgesot. Dat heescht fir d'Mandy Minella net nëmmen, dass si Wimbledon verpasst, mä d'Escherin denkt och ëmmer méi dacks un hir Zukunft.

D'Mandy Minella: "Angscht hunn ech nach net. Ech hat eng laang an erfollegräich Karriär a konnt mer och e bësse Suen op d'Säit leeën. Mä mir bauen awer effektiv elo en Haus an et war och net virgesinn, dass engem d'Akommes bis zum Enn vum Joer ewechbrécht."

D'Mandy Minella wollt eigentlech um Enn vun der Saison hirer Karriär een Enn setzen. Deemno wéi laang keen Tennis gespillt gëtt, kéint et souguer sinn, datt si sech eng nei Aarbecht siicht. Et gëtt awer och eng aner Alternativ.

D'Mandy Minella: "Ech sollt jo eigentlech Enn vun der Saison ophalen, mä ech kann elo nach net soen, wéi meng Pläng wäerte sinn. Dat hänkt dovunner of wéini de Profitennis erëm ufänkt. Natierlech hunn ech keng Loscht esou opzehalen. Ech géif schonn nach gären d'Grand Slams spillen."

Wéini, wat a wou? Alles Froen, op déi een de Moment keng Äntwerte kéint fannen, sou d'Mandy Minella. Dofir muss een einfach hoffen, dass gläich en Impfstoff op de Marché kënnt. A bis dohinner muss een einfach dat Bescht aus der Situatioun maachen.

