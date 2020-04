De Club vum Flavio Becca krut nämlech keng Pro-Lizenz fir déi nächste Saison.

Engersäits géif de Stadion, mat ronn 4.500 Plazen, net den Norme vum professionelle Futtball an der Belsch entspriechen. Donieft wier "d'masse salariale" mat iwwer 30 professionelle Spiller demesuréiert. An de Veräin hätt och nach bei de Paie Retarden. Esou wéi et ausgesäit, misst Virton déi nächste Saison an der D2 Amateur untrieden.

De Club schreift awer op senger Homepage, dass hie géint dës Decisioun Appell mécht: Le RE Virton va faire appel auprès de la CBAS de la décision de refus de licence rendue ce jour par la commission des licences de l'Urbsfa. Pour rappel, selon le RE Virton, les règles appliquées par la commission des licences sont en partie illégales, pour violation du droit de la concurrence. Dans la procédure intentée par le RE Virton pour dénoncer ces violations, l'audience à la CBAS aura lieu le 23 avril.

Zu Virton spillen aktuell 4 Lëtzebuerger Nationalspiller.