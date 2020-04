Bei ville Futtball-Supporter war d'Hoffnung grouss, nach dëst Joer Matcher am neie nationale Stadion op der Cloche d'Or kënne kucken ze goen.

Am September fänkt jo déi zweet Editioun vun der Nations League un. Bei der Lëtzebuerger Fussballfederatioun huet een eng Zäitchen duebel misse plangen, dat heescht, esouwuel virgesinn, fir nach am Stade Josy Barthel, wéi um Enn vum Joer och vläicht schonn op der Cloche d'Or, ze spillen.

Elo, duerch d'Coronakris, kann een awer dovun ausgoen, datt allen 3 Heemmatcher vun de Roude Léiwen am Hierscht nach op der Aarelerstrooss wäerte sinn.

Dozou den FLF-President Paul Philipp: Jo dat ass richteg. Leider duerch d'Ëmstänn ass elo e Verzuch entstanen, esou datt et quasi onméiglech ass do Nations League Matcher ze spillen. Ech hoffen, datt mer iwwerhaapt am September nees Lännermatcher kënne spillen. Et muss een dann ebe vum Hierscht dovu profitéieren, fir Tester ze maachen. Mir kënne jo net direkt e Match virun 9.000 Leit spillen. Et kann een da kucken, fir datt mir da fir d'Qualifikatioun fir d'WM 2022, am Fréijoer do kënnen spillen. Ech mengen et ass dat wat elo realistesch ass.

De Paul Philipp iwwert den neie Stadion

D'Heemmatcher an der Nations League vun der FLF-Formatioun sinn den 8. September géint Montenegro, den 9. Oktober géint Zypern, an den 15. November géint den Aserbaidschan. D'Weltmeeschterschaftsqualifikatioun vun där de Paul Philipp geschwat huet, fänkt am Mäerz 2021 un, an dat fir d'Roude Léiwe jo dann am neien nationale Futtball- a Rugbystadion op der Cloche d'Or.