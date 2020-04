An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir, wéi de Bob Bertemes sech fit hält.

Bob Bertemes iwwer aktuell Situatioun / Rep. Jeff Kettenmeyer

De Sportler vum Joer 2019 lieft an trainéiert zu Mannheim a kann an dësem Moment natierlech keng Kompetitioune maachen. Mam Status vum Elittesportler bei der Arméi hei zu Lëtzebuerg geet et him besser wéi munch anerem Toppathlet. De Bob Bertemes gehéiert zu der Weltklass am Bommstoussen an huet seng Qualifikatioun fir Tokyo 2021 an der Täsch. Am Moment fält et dem Bielesser Athlet net alt ze schwéier, fir eng gewësse Form ze halen an ze trainéieren.

Net an alle Länner profitéieren d'Athlete vun de selwechte Konditiounen, dowéinst hofft de Bob Bertemes och, datt d'Europameeschterschafte vu Paräis Enn August verréckelt ginn.

Ass ee keen Toppstar an der Liichtathletik, sou gëtt et am Ament finanziell ganz schwéier. Als Sportzaldot an der Lëtzebuerger Arméi ass dës Situatioun fir de Bommstéisser awer e bësse méi einfach. D'Moral vum Toppathlet ass gutt a soubal et nees weider geet, ass mat gudde Resultater ze rechnen.

