D'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun huet matgedeelt, datt 500.000 Euro u Subsiden un déi 112 Clibb ausbezuelt ginn.

D'Hallschent dovun, also 250.000 Euro, si Frais administratifs, déi un all Club selwecht opgedeelt ginn, also eng 2.232 Euro.

Déi aner 250.000 Euro ginn no der Unzuel vun den Equippen opgedeelt, déi ee Club des Saison hat.