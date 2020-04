2017 huet de Gilles Muller an den 1/-8-Finallen zu Wimbledon d'Sensatioun fäerdeg bruecht, fir de Rafael Nadal no knapp 5 Stonnen ze eliminéieren.

Gilles Muller géint de Rafael Nadal war e Match deen an Lëtzebuerger Sportgeschicht agaangen ass. Och wann d'Favoritteroll an der 1/8-Finall zu Wimbledon am Joer 2017 kloer fir de Spuenier geschwat huet, ass dem "Mulles" d'Iwwerraschung no 4 Stonnen an 48 Minutte gelongen, fir den zweefache Wimbledon-Gewënner ze eliminéieren.

An den RTL Sport Classics kucken mir e Sonndeg um 13 Auer um RTL Zwee op der Tëlee nach emol op dësen historesche Moment zréck.