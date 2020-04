Den 30 Joer ale Goalkeeper vun der Nationalequipe huet e Kontrakt vun 3 Joer beim Veräin aus dem Norden ënnerschriwwen.

Hie war déi lescht 4 Joer zu Stroossen. Zanter e Mëttwoch ass jo gewosst, datt Wolz nees vun der Éierepromotioun an d’BGL-Ligue (iewescht Divisioun) opsteigt. De Schoulmeeschter vu Beruff ass zu Wolz gebuer, ass do an d'Schoul gaangen a schafft och do.