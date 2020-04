Zanter en Dënschdeg ass gewosst, dass wéinst der Corona-Kris dat nächste Joer keng Spiller vun de klenge Länner an Andorra sinn.

Sportlech an awer och ekonomesch Iwwerleeungen hätten zu där Decisioun gefouert. De Marc Theisen ass de General-Sekretär vun de Spiller vun de klenge Länner. De fréiere COSL-President ass der Meenung, dass déi Spiller 2025 kéinten nogeholl ginn, ouni sech awer wëllen op deen Datum fest ze leeën.

De Marc Theisen: "Abee do ass et villäicht nach e bëssen ze frei, sech kloer kënnen auszespriechen. Ech mengen dat sinn informell Diskussiounen, déi ech mam President vun Andorra hat. Et besteet d'Méiglechkeet, datt se da scho kéinten 2025, also déi iwwernächst, sinn aus där Ursaach eraus, datt dat eent vun deene Joren ass, déi nach net besat sinn. 2023 ass jo Malta drun an dann hu mir 2027 Monaco, déi se organiséieren. Ech mengen an deene Joren duerno si genuch Kandidaten do, esou dass dat ee fräien Datum ass."

Extrait Marc Theisen