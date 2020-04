U sech sollten d'Europameeschterschafte vum 25. bis den 30. August zu Paräis sinn.

Ma wéinst der aktueller Situatioun goufen dës ofgesot. Et gëtt och präziséiert, datt si net 2021 nogeholl ginn.

Et hätt een alles probéiert, fir eventuell d'Evenement awer z'organiséieren, ma mat der aktueller Corona-Kris wier dëst net méiglech. Dofir hätten déi franséisch zesumme mat der europäescher Federatioun decidéiert, fir d'Europameeschterschaft ofzesoen. Et wollt ee kee Risiko agoen awer och d'Evenement net eréischt 15 Deeg am Virfeld ofsoen.