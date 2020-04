Eng Ausso vun der CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt en Donneschdeg den Owend huet a Sportler-Kreesser fir vill Diskussioune gesuergt.

D'Madame Kemp-Arendt huet nämlech gesot, dass de LIHPS, de Luxembourg Institut for High Perrformance in Sports, an der Corona-Kris méi innovativ a proaktiv hätt missen virgoen, fir den Exit a Saache Sport ze plangen. Schliisslech géifen an deem wessenschaftlechen Zentrum deier bezuelte Staatsbeamten sëtzen. Eng Ausso, déi den Direkter vum LIHPS, Alwin de Prins, absolut net ka verstoen.

Den Alwin de Prins

"Et ass schonns erstaunlech, dass bei enger eemoleger Sportlerin an enger Persoun an där Positioun esou wéineg Verständnis iwwer d'Fonctionnement an d'Roll vum LIHPS besteet. Also de LIHPS ass kee wëssenschaftlechen Zentrum, mä eng ASBL, déi Servicer fir den Héichleeschtungssport zu Verfügung stellt an do ginn et keng, an ech zitéieren, keng deier bezuelte Staatsbeamten an et ass och net dem LIHPS seng Roll, eng gesamt Exit-Strategie fir de gesamte Sport zu Lëtzebuerg auszeschaffen. Vill méi wichteg ass et awer, dass de LIHPS zesumme mat der Sektioun vun de Sportmedezinner, respektiv mat de Responsabele vum Centre Medical Olympique, schonns de 16. Mäerz een Hygiènskonzept fir den Héichleeschtungssport an der Coque virgeluecht hat an dass sech elo och op dat Konzept baséiert wäert ginn. Ech liesen de LIHPS hätt méi innovativ misse sinn? Also mir schwätzen hei vun enger ganz schlëmmer sanitärer Kris. Do ass et net, fir innovativ ze sinn a mat der Gesondheet vun der Sportler ze spillen."

Par contre misst een e Konzept en place setzen, wat d'Strooss hält, sot nach den Alwin de Prins.