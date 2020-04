D'FLF huet eng Demande un d'Uefa geschéckt, fir de Championnat an der BGL Ligue mat effet immédiat opzehalen.

Et géif een déi aktuell Tabell wäerten, domat géif d'Fola Champions-League-Qualifikatioun spillen. Nidderkuer, Déifferdeng an Titus Péiteng wieren an der Europa-League-Qualifikatioun.

Et gëtt allerdéngs kee Championstitel ausgedeelt.

No enger Iwwergangssaison 2020/2021 mat 16 Ekippen an der ieweschter Spillklass falen der 4 direkt eraus. De 5. Leschte spillt de Barrage géint den 3. aus der Éierepromotioun. Domat sinn d'Joer drop nees just 14 Ekippen an der BGL Ligue.

PDF: Schreiwes vun der FLF mat den Detailer Op- an Ofstig

PDF: Schreiwes vun der FLF