An der 1. an an der 2. Bundesliga kéint méiglecherweis am Mee nees gespillt ginn, esou d'Sportministere vun den eenzele Bundeslänner.

Natierlech géifen d'Matcher an eidele Stadione gespillt ginn, dat steet an engem Bericht vun der Sportministerkonferenz vun e Mëttwoch. Den DFB an d'DFL schaffen den Ament un engem Konzept, fir d'Saison op en Enn ze spillen.Eng definitiv Entscheedung vum Sportministère ass awer nach net geholl ginn. D'Ministeren hu sech och dofir ausgeschwat, d'Mesuren, wat de Fräizäitsport ugeet, nees méi labber ze maachen. Deemno kéinte Sportaarten am Fräien nees erlaabt ginn, do wou een de Sécherheetsofstand anhale kann.