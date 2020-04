Den Futtball-Nationalgolkipp Ralph Schon wiesselt jo vun der UNA Stroossen bei den FC Wolz 71.

Nieft sengem intensiven Hobby, ass den 30 Joer ale Keeper, vu Beruff Schoulmeeschter. Mam Homeschooling huet de Ralph Schon, deen eréischt mat 26 Joer an d'FLF-Nationalequipe koum, lo nees eng nei Experienz gemaach:

De Ralph Schon

De Ralph Schon ass zu Wolz gebuer, ass do an de Lycee gaang, an hält elo och do Schoul.

Wat dat Sportlecht ugeet, steet de neie Veräi vum Nationalgolkipp jo nieft Hesper als zweeten Opsteiger an déi iewescht Divisioun fest. Wéi d'Situatioun beim Swift Hesper d'nächst Saison kéint ausgesinn, héiert dir den Owend an eisem Journal.