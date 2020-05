An eiser Serie iwwert d’Lëtzebuerger Sportler a Corona-Zäite kucke mir déi Kéier op eng Lëtzebuerger Sportlerin aus dem Sportslycée.

An eiser Serie iwwert d'Lëtzebuerger Sportler a wéi si mat der Corona-Kris ëmginn, geet et dës Kéier ëm en Nowuesstalent aus dem Triathlon. D'Eva Daniëls gouf an de leschte Wochen duebel vum Confinement getraff. Déi 19 Joer al Schülerin aus dem Sportlycée gouf net nëmmen am Training ageschränkt, mä huet och nach gläich Premièresexamen. Trotzdeem krut d'Eva Daniëls béides gutt ënnert een Hutt.

D'Eva Daniëls gehéiert aktuell zu den 20 beschte Juniorinnen am Triathlon weltwäit. Hir grouss Ziler sinn dës Saison d'EM zu Tartu an d'Weltmeeschterschaft zu Edmonton. Virdru gëllt et awer nach en aneren Defi ze meeschteren. Nämlech d'Première G. Dofir ass d'Schülerin frou gläich erëm kënnen an d'Schoul ze goen, fir sech mat Frënn an Proffen auszetauschen. D'Coronakris hat och d'Eva Daniëls e bëssen iwwerrascht.

Eva Daniëls, Athletin aus dem COSL Promotiounskader: "Ech krut d'Verbreedung vum Coronavirus relativ fréi mat. Richteg realiséiert hunn ech awer eréischt, wou d'Schoulen zougaangen sinn an ech mech gefrot hunn, wéini ech erëm ka schwammen goen."

Zanter de leschte Wochen ass d'Eva Daniëls doheem an huet säin Trainingsprogramm un déi nei Situatioun adaptéiert. An och, wann et net ëmmer einfach ass, well déi 19 Joer Triathletin sech net beschwéieren.



Eva Daniëls: "Mäin Trainer lieft a Frankräich an hien dierf wierklech guer net eraus. Ech kann hei nach eraus lafen a Vëlofueren goen an dat ass e grousse Virdeel."

Ausser d'Léiere lenkt d'Eva Daniëls näischt vum Training of. Dofir ka si e grousse Pensum absolvéieren a probéiert dann och alles iergendwéi positiv ze gesinn.

Eva Daniëls: "Ech ka lo Saachen trainéieren, fir déi ech ni Zäit hat. Ech hu mam Baken en neien Hobby entdeckt an hunn och vill méi Zäit fir meng Famill a meng kleng Schwëster. Negativ ass sécher, dass ech net ka schwammen goen, mä dofir hunn ech eng kleng Piscine am Gaart, an där ech mat engem Lastik ka schwammen goen."

D'Eva Daniëls probéiert dat Bescht aus all Situatioun ze maachen. Dofir wier d'Schülerin scho frou, dës Saison 1-2 Courssë kënnen ze maachen. Dat nächst Zil ass awer kloer: de Premièresexamen.

D'Serie "Sportler a Corona-Zäiten am Replay" am Replay

Serie Sportler a Corona-Zäiten (27): Den Dylan Pereira feiert eng virtuell Victoire

Serie Sportler a Corona-Zäiten (26): De Jakob Fuglsang verbréngt seng Zäit den Ament zu Lëtzebuerg

Serie Sportler a Corona-Zäiten (25): Leandro Barreiro: Training "à huis clos" an der Bundesliga

Serie Sportler a Corona-Zäiten (24): Bob Jungels hält sech mat speziellen Übungen a Vëlofuere fit

Serie Sportler a Corona-Zäiten (23): Bob Bertemes: wéi trainéiert en Elittesportler a Quarantän?

Serie Sportler a Corona-Zäiten (22): Kee Lockdown a Schweden, dofir kann den Eric Glod weider trainéieren

Serie Sportler a Corona-Zäiten (21): Alex Kirsch profitéiert den Ament, doheem ze sinn

Serie Sportler a Corona-Zäiten (20): Den Triathlet Bob Haller wot en Neiufank

Serie Sportler a Corona-Zäiten (19): D'Sarah de Nutte trainéiert lo Servicer um Späicher

Serie Sportler a Corona-Zäiten (18): D'Lis Fautsch an de Flavio Giannotte hunn et schwéier den Ament

Serie Sportler a Corona-Zäiten (17): Julie Meynen bleift wärend der Kris an den USA

Serie Sportler a Corona-Zäiten (16): Mandy Minella wëllt ënner dëse Konditiounen hirer Karriär keen Enn setzen

Serie Sportler a Corona-Zäiten (15): Ben Gastauer ass frou doheem ze sinn, mécht sech awer Suergen ëm d'Zukunft

Serie Sportler a Corona-Zäiten (14): Tom Habscheid huet e puer Lächer méi am Gaart

Serie Sportler a Corona-Zäiten (13): Keng einfach Zäit fir d'Ekippesportler

Serie Sportler a Corona-Zäiten (12): Karate - Gezwonge Paus positiv an negativ

Serie Sportler a Corona-Zäiten (11): Danel Sinani krut gutt Nouvellen an dëse schwéieren Zäiten

Serie Sportler a Corona-Zäiten (10): D'Anne Simon ass zeréck aus den USA

Serie Sportler a Corona-Zäiten (9): Fir d'Christine Majerus muss de Sport elo Niewesaach sinn

Serie Sportler a Corona-Zäiten (8): De Laurent Jans iwwer d'Situatioun beim Bundesliga-Veräin

Serie Sportler a Corona-Zäiten (7): De Julien Henx schafft weider u sengem groussen Zil

Serie Sportler a Corona-Zäiten (6): De Ken Diederich betreit seng Schüler elo iwwer Internet

Serie Sportler a Corona-Zäiten (5): Nadia Mossong: Mam Coronavirus och d'Enn vun der Profi-Karriär?

Serie Sportler a Corona-Zäiten (4) : Vera Hoffmann a Charel Grethen: Trainingslager oofgebrach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (3): Raphael Stacchiotti: Training a Quarantän

Serie Sportler a Corona-Zäiten (2): Dan Lorang: Nieft de Sportler hunn d'Traineren et och net einfach

Serie Sportler a Corona-Zäiten (1): De Kamil Rychlicki iwwer seng aktuell Situatioun an Italien