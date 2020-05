E Sonndeg den Owend kucke mer eis déi beschte Momenter vum Frank an Andy Schleck aus dem Tour de France un.

D'Gebridder Schleck hunn an hirer Karriär am Tour de France dacks mat deene Beschte matgemëscht. Am Ganze koume fir déi Zwee fënnef Etappevictoiren zesummen. De Sonndeg den Owend kucke mir nach emol op déi bescht Momenter aus dem Tour de France zréck:

Alpe d'Huez 2006 ( F.Schleck)

Le Grand Bornand 2009 (F.Schleck)

Morzine 2010 (A.Schleck)

Tourmalet 2010 (A.Schleck)

Galibier 2011 (A.Schleck)