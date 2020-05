Bei de Sport Classics gi mir e Sonndeg um 13 Auer um RTL Zwee op der Tëlee an d'Joer 2017 zeréck.

An der WM-Qualifikatioun hat d'FLF-Ekipp de spéidere Weltmeeschter Frankräich als Géigner a konnt no enger 1:3-Néierlag am Allersmatch zu Toulouse iwwerzeegen, fir dem grousse Favorit een 0:0-Gläichspill ofzeknäppen.

Déi bescht Momenter vum Match kënnt Dir e Sonndeg de Mëtteg um 13 Auer nach emol an de Sport Classics um 2. RTL op der Tëlee revue passéiere loossen.