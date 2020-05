D'Schwamm-Europameeschterschaft am August zu Budapest an Ungarn gouf wéinst dem Coronavirus op d'nächst Joer verréckelt.

D'EM sollt schonn am Mee sinn. Wéini d'Schwëmmer dann d'nächst Joer an der ungarescher Haaptstad an de Baseng sprange kënnen, decidéiert déi europäesch Schwammfederatioun am November op hirem Kongress.