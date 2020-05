D´APEP encouragéiert ënnert anerem d'Elteren, fir hir Kanner zu reegelméissege Beweegungs- a Sportaktivitéiten unzereegen an ze motivéieren.

D'APEP, d'Associatioun vun de Sportsproffen zu Lëtzebuerg, seet an engem Schreiwes, dass et verständlech ass, dass ënnert den aktuellen, extreeme Protektiounsmesuren an de Schoulen an och soss am ëffentleche Liewen, de Sportunterrecht, sou wéi e war, net méiglech wier.

D'Decisioun fir de Sportunterrecht bis un d´Enn vum Schouljoer komplett ze sträichen, géif zwar Kloerheet schafen, op der anerer Säit géif awer kee Raum fir kuerz- a mëttelfristeg aner Beweegungsméiglechkeeten an de Schoulen kreéiert ginn.

Et hätt ee sech ee méi differenzéierte Bléck op dat reduzéiert Beweegungsverhale vun de Kanner a Jugendlechen, déi staark an engem beweegungsaarmen Ëmfeld gefaange sinn, gewënscht.

Et hofft een dann och, dass sech d´Regierung dem Eescht vum gesondheetleche Schued duerch déi aktuell staark Beweegungsaschränkunge bewosst ass.